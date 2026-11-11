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Experten-Einschätzung

Neutral-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Neutral-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Infineon-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
52.56 EUR 2.94 EUR 5.91 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Infineon-Aktie konnte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 52,38 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.568.082 Infineon-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 39,9 Prozent. Am 03.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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