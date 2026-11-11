Neutral-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Infineon-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies unterzogen.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht.
Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Infineon-Aktie konnte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 52,38 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.568.082 Infineon-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 39,9 Prozent. Am 03.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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