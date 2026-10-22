Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Deutsche Börse-Aktie
Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Börse-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers sowie Aussagen aus der Telefonkonferenz an.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 13:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 312,30 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,70 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.337 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 42,0 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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