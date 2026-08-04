Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Zalando-Aktie

Analyse im Fokus

05.08.26 13:34 Uhr

Zalando-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Georgina Johanan unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:18 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 24,75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29,29 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 773.482 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 2,3 Prozent zurück. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST



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