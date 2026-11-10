Neutral von UBS AG für Infineon-Aktie
UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Infineon-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen.
Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 51,58 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 24,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1.876.247 Infineon-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 37,8 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Infineon am 10.11.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Infineon