Aktuelle Analyse im Blick

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" belassen. Wie die europäischen Investoren suchten auch jene aus den USA nach Signalen für eine Wende im europäischen Medizintechniksektor, die Stimmung bleibe also ziemlich schlecht, schrieb Graham Doyle in einem Branchenkommentar vom Montag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.757 Siemens Healthineers-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 18,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT



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