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Aktuelle Analyse im Blick

Neutral von UBS AG für Siemens Healthineers-Aktie

07.04.26 10:07 Uhr
Wichtige News für Siemens Healthineers-Aktionäre: UBS AG hat sich positioniert | finanzen.net

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
35,82 EUR -0,34 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" belassen. Wie die europäischen Investoren suchten auch jene aus den USA nach Signalen für eine Wende im europäischen Medizintechniksektor, die Stimmung bleibe also ziemlich schlecht, schrieb Graham Doyle in einem Branchenkommentar vom Montag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.757 Siemens Healthineers-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 18,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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