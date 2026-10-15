SpaceX-Konkurrent Rocket Lab-Aktie unter Druck: Erststart der Neutron-Rakete rutscht ins Jahr 2027

Neutron-Verschiebung

15.10.26 13:59 Uhr

Im August sprach Rocket Lab plötzlich nur noch von der Startrampe statt vom Start, nun zeigt sich, was hinter der feinen Wortwahl steckte.

• Die Verschiebung beeinflusst die Markterwartungen erheblich, da die Neutron-Rakete eine zentrale Rolle im Wachstum des Unternehmens spielt und noch kein konkretes Startdatum genannt wurde.

• Die Verzögerung ist die Folge wiederholter Schwierigkeiten bei der Produktion, insbesondere bei den Tanks der ersten Stufe, was bereits im Quartalsbericht angedeutet wurde.

Rocket Lab verschiebt Erststart der Neutron-Rakete ins Jahr 2027

Laut Bloomberg hakt es bei der Fertigung der Treibstofftanks

Konkretes neues Startdatum nennt Rocket Lab bislang nicht

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Rocket Lab verschiebt den Erststart seiner neuen Trägerrakete Neutron in das Jahr 2027 und schickt damit die eigene Aktie auf Talfahrt: Nach dem heftigen Kursrutsch von knapp 8 Prozent am Vortag gibt das Papier im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise um weitere 10,30 Prozent auf 53,09 US-Dollar nach.

Das Unternehmen hatte den neuen Zeitplan für die Neutron-Rakete am Mittwoch nach US-Börsenschluss in einer knappen Mitteilung veröffentlicht. Bis dahin galt das vierte Quartal 2026 als Ziel für den Jungfernflug, wie Reuters berichtet. Für Anleger ist das mehr als eine Terminfrage, denn an Neutron hängt ein großer Teil der Wachstumsfantasie, die bereits im Kurs steckt.

Fertigungsproblem bremst Neutron erneut aus

Auffällig ist, wie wenig die offizielle Mitteilung preisgibt. Rocket Lab spricht lediglich von einem angepassten Zeitplan und verweist für Details auf eine Präsentation auf seiner Seite für Investoren. Deutlicher wird Bloomberg: Demnach handelt es sich um die jüngste von mehreren Verschiebungen, ausgelöst durch ein neu entdecktes Problem bei der Herstellung der Treibstofftanks. Das wiegt schwer, weil die Tanks nicht zum ersten Mal Schlagzeilen machen. Bereits Mitte Januar dieses Jahres war ein Tank der ersten Stufe bei einem hydrostatischen Drucktest geborsten, wie Rocket Lab damals selbst mitteilte. Das Unternehmen betonte zwar, solche Fehlschläge seien in der Qualifikation nicht ungewöhnlich, doch beide Rückschläge treffen denselben sensiblen Bauteilbereich.

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Warnung stand schon im Quartalsbericht

Ganz überraschend kommt die Nachricht allerdings nicht. Bereits mit den Zahlen zum zweiten Quartal im August hatte Rocket Lab die Formulierung auffällig angepasst. Die Produktion des Tanks der ersten Stufe liege im Plan für die Auslieferung von Neutron an die Startrampe im vierten Quartal 2026, hieß es dort. Von einem Start in diesem Zeitraum war keine Rede mehr. Wer genau las, konnte die Verschiebung also kommen sehen. Neu ist nun, dass Rocket Lab einen Start im laufenden Jahr endgültig abschreibt und für 2027 weder ein Quartal noch einen Monat nennt. Genau diese offene Flanke dürfte den Markt mehr beunruhigen als die Verzögerung selbst.

Warum die Rocket Lab-Aktie so empfindlich auf Neutron reagiert

Dass Anleger trotzdem so heftig reagieren, hat mit der Rolle der Rakete im Geschäftsmodell zu tun. Neutron ist als wiederverwendbare Rakete für mittlere Nutzlasten konzipiert und soll Rocket Lab nach Darstellung von Reuters den Zugang zu größeren Aufträgen öffnen, von kommerziellen Satelliten über zivile Raumfahrtmissionen bis zu Einsätzen für die nationale Sicherheit der USA. Wie konkret das bereits ist, zeigt ein Auftrag aus dem Quartalsbericht: Für das Programm SB-AMTI der US Space Force soll Rocket Lab mehrere Satelliten liefern, die mit Neutron ins All gebracht werden sollen. Der Vertrag hat inklusive Optionen ein Volumen von 397 Millionen US-Dollar. Ob und wie stark sich die Verschiebung auf solche Verträge auswirkt, lässt die aktuelle Mitteilung offen.

Dabei läuft das bestehende Geschäft keineswegs schlecht. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Rocket Lab den Umsatz um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf den Rekordwert von 234 Millionen US-Dollar, der Auftragsbestand wuchs im selben Vergleich um 137 Prozent auf 2,36 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal stellte das Management Erlöse zwischen 250 und 265 Millionen US-Dollar in Aussicht. Auch die kleine Rakete Electron bleibt gefragt: Im September 2026 vereinbarte Rocket Lab mit dem japanischen Erdbeobachter Synspective 20 weitere Starts, wie die Agentur außerdem berichtet. Diese Zahlen stützen das Fundament, die Erwartungen an die Aktie richten sich aber vor allem auf den Sprung in die nächste Raketenklasse.

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Was Anleger im Blick behalten sollten

Damit verlagert sich die Aufmerksamkeit auf den nächsten Termin, an dem das Management Farbe bekennen muss. Die Zahlen zum dritten Quartal sind für den 16. November 2026 angesetzt, der Termin ist bislang allerdings nur geschätzt. Dann wird sich zeigen, ob Rocket Lab den Erststart innerhalb des Jahres 2027 genauer terminiert und welche zusätzlichen Kosten die längere Entwicklungsphase verursacht. Erst ein konkretes Quartal für den Jungfernflug würde die Unsicherheit spürbar verringern, die nun auf der Aktie lastet.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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