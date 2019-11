Neuwahl in Spanien: Sozialist Sánchez schließt große Koalition aus

MADRID (dpa-AFX) - Neun Tage vor der Neuwahl in Spanien hat Ministerpräsident Pedro Sánchez eine große Koalition mit der konservativen Volkspartei (PP) ausgeschlossen. Der Sozialistenchef betonte am Freitag, er strebe weiterhin eine Unterstützung des Linksbündnisses Unidas Podemos (UP) an, ohne aber eine formelle Koalition eingehen zu wollen. In Spanien finden am 10. November erneut vorgezogene Parlamentswahlen statt, weil monatelange Koalitionsverhandlungen nach der Wahl vom 28. April keinen Erfolg gebracht hatten.

Der Chef des Linksbündnisses Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hatte zuvor im Kampf um die Stimmen des linken Wählerspektrums behauptet, Sánchez schließe eine Koalition mit den Konservativen nicht aus. "Señor Iglesias: Ich antworte Ihnen klar und deutlich. Nun beantworten Sie meine Frage: Werden Sie weiterhin die Bildung einer progresssistischen Regierung blockieren? Die Progressisten verdienen eine klare Antwort", sagte Sánchez.

Die sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sánchez hatte die Wahl im April zwar mit klarem Vorsprung vor der PP gewonnen, die absolute Mehrheit mit knapp 29 Prozent aber deutlich verpasst.

Nach den meisten Umfragen wird sich das Gesamtbild im Madrider Parlament nach der neuen Neuwahl nicht entscheidend ändern. Eine Fortsetzung des "Bloqueo", der Blockade, wird deshalb befürchtet.

Sánchez ist nach einem Misstrauensvotum gegen seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy seit Juni 2018 mit einer Minderheitsregierung

- zuletzt nur noch geschäftsführend - im Amt.