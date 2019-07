Neuwahlen für Spaniens amtierenden Regierungschef kein Thema

GO

Anzeige

Anzeige

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asien freundlich -- Fed-Chef Powell lässt Tür für baldige Leitzinssenkung offen -- Südzucker: Gewinn bricht ein -- Gerresheimer, Deutsche Beteiligungs AG, Fielmann im Fokus

Fed nimmt Libra ins Visier - und lässt den Bitcoin abstürzen. Schweizer Wettbewerbshüter bestrafen Autoleasing-Firmen. Google, Apple, Facebook und Co.: Trump startet Untersuchung zu Digitalsteuer in Frankreich. Swiss Re legt Börsengang der Tochter Reassure auf Eis. US-Justiz ermittelt in 1MDB-Skandal anscheinend auch gegen Deutsche Bank.