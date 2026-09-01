NVIDIA-Aktie im Blick: Depotwert mehr als verdreifacht - so hat der KI-Gigant in Q2 investiert

KI-Nachrichtenüberblick

• US-Großinvestoren mit über 100 Mio. USD Vermögen müssen ihre US-Portfoliobestände vierteljährlich bei der SEC melden, wobei NVIDIA im zweiten Quartal 2026 einen Wert von rund 63,44 Mrd. USD aufwies.

• Das Portfolio von NVIDIA verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg um 245,26 %, wobei der Konzern eine neue Position in SpaceX aufnahm.