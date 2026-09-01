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NVIDIA-Aktie im Blick: Depotwert mehr als verdreifacht - so hat der KI-Gigant in Q2 investiert

NVIDIA-Aktie im Blick: Depotwert mehr als verdreifacht - so hat der KI-Gigant in Q2 investiert

Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat es eine neue Beteiligung in das Portfolio geschafft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
238.00 EUR -4.00 EUR -1.65 %
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Nebius
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NVIDIA Corp.
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Synopsys Inc.
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Für US-Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen ab 100 Millionen US-Dollar gelten strenge Offenlegungspflichten: Sie müssen der Börsenaufsicht SEC ihre US-Portfoliobestände vierteljährlich über das Formular 13F melden. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 63,44 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2026 unterliegt auch der Halbleiterkonzern NVIDIA dieser Berichtspflicht. Der Portfoliowert verzeichnete im Berichtszeitraum einen deutlichen Sprung um 245,26 Prozent. Gleichzeitig erweiterte der Konzern sein Depot um eine neue Position: Im zweiten Quartal kam ein beträchtliches Investment in SpaceX hinzu.

Im folgenden Ranking werden die größten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In diese US-Aktien hat NVIDIA im 2. Quartal 2026 investiert
Das Ranking

Platz 9: Das Ranking

US-Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar sind zu hoher Transparenz verpflichtet: Sie müssen der Börsenaufsicht SEC ihre US-Portfoliobestände alle drei Monate über das Formular 13F offenlegen. Da der Halbleiterkonzern NVIDIA im zweiten Quartal 2026 ein Vermögen von rund 63,44 Milliarden US-Dollar verwaltete, fällt auch er unter diese Berichtspflicht und muss seine Beteiligungen vierteljährlich bei der SEC melden. Dabei stieg das Vermögen im Berichtszeitraum um deutliche 245,26 Prozent an. Stand der Daten ist der 30.06.2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Generate Biomedicines

Platz 8: Generate Biomedicines

Wie auch im Vorquartal wird das Ranking der größten NVIDIA-Positionen von der Beteiligung an Generate Biomedicines eingeleitet. Die Position, die erst in Q1 2026 eröffnet wurde, enthielt zum Stichtag weiterhin 833.325 Aktien. Mit einem Wert von 14,06 Millionen US-Dollar kommt Generate Biomedicines auf einen Anteil am Portfolio von 0,02 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Dan Race / Shutterstock.com

Nebius

Platz 7: Nebius

Auch das Nebius-Investment rührte NVIDIA im Berichtszeitraum nicht an. Weiterhin hielt der KI-Gigant 1.190.476 Aktien des niederländischne Technologieunternehmens, die zum Ende des zweiten Jahresviertels einen Wert von 328,77 Millionen US-Dollar hatten (0,52 Prozent Portfolioanteil).

Quelle: sec.gov, Bild: jackpress / Shutterstock.com

Synopsys

Platz 6: Synopsys

Vom dritten auf den sechsten Platz fiel im zweiten Quartal die Synopsys-Beteiligung von NVIDIA. Zum Stichtag befanden sich unverändert 4.821.717 Papiere des Techunternehmens im Depot. Mit einem Wert von 2,15 Milliarden US-Dollar kommt das Investment auf einen Depotanteil von 3,39 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Synopsys

Nokia

Platz 5: Nokia

Ebenfalls unberührt blieb das NVIDIA-Investment an Nokia. Der Chipkonzern hielt in Q2 weiterhin die 166.389.351 Anteilsscheine, die er im vierten Quartal 2025 neu ins Depot aufgenommen hatte. Mit einem Beteiligungswert von 2,21 Milliarden US-Dollar schafft es Nokia auf einen Portfolioanteil von 3,48 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

Coherent

Platz 4: Coherent

Das erst ein Quartal alte Investment an Coherent fasste der Chip-Gigant in Q2 auch nicht an. Die weiter 7.788.161 gehaltenen Aktien hatten zum Stichtag am 30. Juni einen Wert von 3,07 Milliarden US-Dollar - 4,84 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

CoreWeave

Platz 3: CoreWeave

Nachdem NVIDIA seine Beteiligung an CoreWeave im Vorquartal aufgestockt hatte, blieb sie im zweiten Quartal jedoch unberührt. Die 47.213.353 vom KI-Giganten gehalteten Anteilsscheine hatten zum Stichtag einen Wert von 4,70 Milliarden US-Dollar und kommen damit auf einen Portfolioanteil von 7,41 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Robert Way/Shutterstock.com

SpaceX

Platz 2: SpaceX

Auf dem zweiten Platz landet im Berichtszeitraum direkt ein Neuzugang im NVIDIA-Depot. Insgesamt 122.764.805 Aktien legte sich der KI-Gigant zu, nachdem SpaceX erst im Juni ein Rekordverdächtiges IPO hingelegt hat. Mit einem Wert von 20,98 Milliarden US-Dollar zum Stichtag hatte das Investment einen Wert von stolzen 33,06 Prozent am Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Intel

Platz 1: Intel

Unangefochten an der Spitze des NVIDIA-Depots lag auch im zweiten Quartal 2026 die Beteiligung an Intel. Der Chipkonzern ließ die im vierten Quartal 2025 neu aufgebaute Position unverändert, womit zum Stichtag weiterhin 214.776.632 Aktien im Gesamtwert von 29,99 Milliarden US-Dollar gehalten wurden. Dies entsprach einem Portfolioanteil von 47,27 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Lyao / Shutterstock.com

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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