Nevada King Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Nevada King Gold ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nevada King Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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