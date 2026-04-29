New Break Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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New Break Resources hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte New Break Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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