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New Fortress Energy A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Fortress Energy A -53,500 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 335,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Fortress Energy A 327,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net