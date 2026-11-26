New Great Pacific Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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New Great Pacific Gold hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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