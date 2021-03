New York: 80 000 Stadt-Angestellte sollen ab Mai zurück ins Büro

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der gut voranschreitenden Corona-Impfkampagne und des weitgehend stabilen Infektionsgeschehens holt die Millionenmetropole New York ihre Zehntausenden städtischen Angestellten ab Mai schrittweise zurück ins Büro. "Diejenigen, die nicht sowieso schon an vorderster Front im Einsatz sind, sondern in Büros arbeiten, werden ab dem 3. Mai anfangen, zurückzukommen", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Dabei handele es sich um rund 80 000 Menschen.

"Wir werden es sicher durchführen, aber wir brauchen unsere städtischen Mitarbeiter in ihren Büros, von wo aus sie den anderen New Yorkern am besten helfen können", sagte de Blasio weiter. "Und es wird auch eine starke Botschaft darüber aussenden, wie diese Stadt sich nach vorne bewegt."

New York war im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen aber weitgehend stabilisiert, zudem haben knapp 30 Prozent der Menschen bereits zumindest eine erste Impfdosis erhalten./cah/DP/he