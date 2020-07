New York City startet dritte Phase der Corona-Lockerungen

NEW YORK (dpa-AFX) - In der Millionenmetropole New York hat am Montag die nächste Phase von Corona-Lockerungen begonnen. Sie bringt allerdings nur wenige Änderungen mit sich und erlaubt beispielsweise Nagelsalons und Massage-Anbietern den Betrieb bei maximal halber Auslastung der Räume. Außerdem sind Treffen von 25 statt von nur von zehn Menschen erlaubt.

Diese dritte von vier Phasen, die der Bundesstaat New York ausgearbeitet hat, beinhaltete in anderen Teilen des Staates auch die Öffnung von Innenbereichen von Restaurants und Bars. Vergangene Woche hatten sich jedoch der Gouverneur des Staates, Andrew Cuomo, und der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, darauf geeinigt, diese Regel vorerst auszusetzen, weil in vielen anderen Teilen der USA mit der Öffnung die Fallzahlen deutlich angestiegen waren. Damit dürfen in New York weiter nur Außenbereiche der knapp 27 000 Restaurants der Stadt öffnen. Innen darf ausschließlich bestellt und abgeholt werden.

Cuomo sagte am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz auch die "State Fair" des Staates für dieses Jahr in Syracuse ab. Diese Mischung aus Agrar-Messe, Volksfest und Landesausstellung hatten vergangenes Jahr 1,3 Millionen Menschen besucht. Eine Entscheidung zur Öffnung von Schulen im Herbst sei noch nicht gefallen, aber alle lokalen Schulverwaltungen seien aufgerufen, Szenarien dafür zu beschreiben, sagte er weiter.

Der Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern war von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. Knapp 400 000 Infektionen mit dem Virus wurden bisher bestätigt, rund 30 000 Menschen sind nach einer Infektion gestorben - etwa zwei Drittel davon in der Stadt New York. Die Fallzahlen sanken nach strengen Beschränkungen und Hygieneregeln in den vergangenen Wochen deutlich.

Der Staat schreibt inzwischen auch für Reisende aus 16 anderen US-Bundesstaaten mit stark steigenden Fallzahlen eine 14-tägige Quarantäne vor - die juristische Durchsetzung dieser Regel ist allerdings schwer. In New York City kommt es derzeit zu rund 25 Neuinfektionen und etwa fünf Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Einwohnern wöchentlich./cfa/DP/fba