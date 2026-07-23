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New York Community Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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New York Community Bancorp Inc Registered Shs
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New York Community Bancorp hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD – eine Minderung von 13,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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