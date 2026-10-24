New York Community Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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New York Community Bancorp hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte New York Community Bancorp einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
New York Community Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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