New Yorker Konjunkturindex steigt im September unerwartet deutlich

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im September höher als erwartet gewesen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf minus 1,5 (August: minus 31,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 13,8 Punkte prognostiziert.

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg auf plus 3,7 (minus 29,6) Punkte. Der Subindex für die Beschäftigung erhöhte sich auf plus 9,7 (plus 7,4) Punkte, und für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 23,6 (plus 32,7) gemeldet.

Ökonomen betrachten den New Yorker Konjunkturindex ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als verlässlichen Vorläufer des viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.