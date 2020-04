New Yorks Gouverneur: Corona-Höhepunkt in Kliniken wohl überschritten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern im besonders schwer von Covid-19 betroffenen US-Bundesstaat New York ist weiter rückläufig. "Wenn dieser Trend anhält, haben wir den Höhepunkt überschritten", sagte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntag bei seiner täglichen Pressekonferenz. Doch auch damit sei gerade erst eine Halbzeit in der Corona-Krise erreicht, mahnte der Demokrat. An den strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung müsste weiter festgehalten werden. Die Ausgangsbeschränkungen waren kürzlich bis Mitte Mai verlängert worden.

Cuomo kündigte umfangreiche Antikörper-Testreihen in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern an, um ein genaueres Bild von der Verbreitung des Virus zu bekommen. Dabei werden Antikörper im Blut nachgewiesen, die eine überstandene Coronavirus-Infektion belegen sollen.

Insgesamt sind im Bundesstaat New York nach Angaben der Johns Hopkins Universität in Baltimore nun bereits mehr als 242 000 Menschen infiziert worden. Über 17 600 Menschen seien dort an den Folgen von Covid-19-Erkrankungen gestorben./mub/DP/zb