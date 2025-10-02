News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von News. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,61 USD.

Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 28,61 USD ab. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,59 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 558.528 News-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 10,49 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug