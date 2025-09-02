News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag verlustreich

DAX23.593 +0,5%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.186 -0,2%Nas21.528 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
03.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 28,70 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 28,70 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,65 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.119 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

