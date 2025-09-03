News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von News hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die News-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,96 USD.

Mit einem Kurs von 28,96 USD zeigte sich die News-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,09 USD. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,84 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 29,02 USD. Bisher wurden heute 71.043 News-Aktien gehandelt.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 23,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,11 Mrd. USD.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

