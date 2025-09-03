News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,13 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 29,13 USD zu. Bei 29,17 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 29,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 331.998 News-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2025 markierte das Papier bei 30,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

