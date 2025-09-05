News Aktie News: S&P 500 Aktie News zeigt sich am Abend fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 29,76 USD zu. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,96 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 391.356 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.07.2025 markierte das Papier bei 30,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

