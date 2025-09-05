News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend tiefer
Die Aktie von News gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 29,42 USD ab.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 29,42 USD. In der Spitze fiel die News-Aktie bis auf 28,84 USD. Bei 29,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.359.191 News-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 30,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,54 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,38 USD am 08.04.2025. Abschläge von 20,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,11 Mrd. USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,01 USD in den Büchern stehen haben wird.
