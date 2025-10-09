News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kurs der News

Die Aktie von News gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 26,68 USD nach.

Die News-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 26,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ 55.252 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 31,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 15,61 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 12,35 Prozent sinken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

