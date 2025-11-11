DAX24.060 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.355 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News gibt am Dienstagnachmittag ab

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Das Papier von News befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 26,73 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,73 USD. Bei 26,65 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 81.011 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die News-Aktie damit 14,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

News wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

