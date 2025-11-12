News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Die News-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 26,74 USD. Bei 26,66 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 66.078 News-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,57 Prozent.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.
Am 06.11.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,02 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur News-Aktie
Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter
S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News
