News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagnachmittag mit Abschlägen

News im Fokus

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 25,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 25,95 USD. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,90 USD ab. Mit einem Wert von 26,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 117.413 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 21,81 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 9,90 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.

Am 06.11.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug