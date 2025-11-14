News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend mit Kurseinbußen
Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,10 USD.
Die News-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,72 USD aus. Bei 26,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 561.714 News-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,42 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.
Am 06.11.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.
Am 11.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,02 USD je News-Aktie.
