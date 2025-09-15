News Aktie News: S&P 500 Aktie News verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 29,53 USD.

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 29,53 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,46 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 86.282 Stück.

Bei 30,75 USD erreichte der Titel am 16.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,15 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 20,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

