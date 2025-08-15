News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich News

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,53 USD.

Die News-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,53 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 29,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 48.082 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2025 auf bis zu 30,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,13 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

