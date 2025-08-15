News Aktie News: S&P 500 Aktie News reagiert am Abend positiv

Blick auf News-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 29,75 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 20:08 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 29,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 188.328 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,75 USD erreichte der Titel am 16.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 21,41 Prozent wieder erreichen.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

