News Aktie News: S&P 500 Aktie News steigt am Freitagabend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von News. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 30,57 USD.
Um 20:06 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 30,57 USD. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 30,64 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,93 USD. Bisher wurden heute 314.607 News-Aktien gehandelt.
Bei 30,75 USD markierte der Titel am 16.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,59 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 30,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
