News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagabend auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 30,76 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,76 USD nach oben. Bei 30,88 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 340.282 News-Aktien.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,38 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 31,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug