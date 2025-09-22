DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

23.09.25 20:24 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Dienstagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,62 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 30,57 USD. Bei 30,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 267.053 News-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 30,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,05 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,64 Prozent.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

