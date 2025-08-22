News Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von News
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 30,27 USD.
Die News-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 30,27 USD. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,22 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,38 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 246.341 Aktien.
Bei 30,75 USD markierte der Titel am 16.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,75 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.
