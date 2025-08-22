News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Abend ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 29,61 USD ab.

Um 20:07 Uhr rutschte die News-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,61 USD ab. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 29,58 USD. Bei 29,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 193.729 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 30,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,58 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,11 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

