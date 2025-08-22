News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Donnerstagnachmittag ins Minus

News im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Das Papier von News befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 29,46 USD ab.

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 29,46 USD. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 29,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 48.261 News-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die News-Aktie damit 4,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

