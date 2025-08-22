DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend mit Abschlägen

28.08.25 20:24 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 29,40 USD.

Die News-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 29,40 USD abwärts. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,38 USD ab. Bei 29,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 184.243 News-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.07.2025 erreicht. 4,59 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

