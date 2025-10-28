News Aktie News: S&P 500 Aktie News reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 26,94 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,94 USD zu. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 26,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 142.890 News-Aktien.
Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 13,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von News rechnen Experten am 05.11.2026.
In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
