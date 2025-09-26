DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.138 -0,4%Nas22.526 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Aktie im Fokus

News Aktie News: S&P 500 Aktie News zieht am Nachmittag an

30.09.25 16:10 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News zieht am Nachmittag an

Die Aktie von News zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 31,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
26,20 EUR -0,20 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von News legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 31,49 USD. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,61 USD an. Mit einem Wert von 31,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.963 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 25,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

