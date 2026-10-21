Neway CNC Equipment (Suzhou) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Neway CNC Equipment (Suzhou) A hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.
Neway CNC Equipment (Suzhou) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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