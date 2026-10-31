Neway Valve (Suzhou) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

31.10.26 06:35 Uhr

Neway Valve (Suzhou) veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CNY gegenüber 0,620 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,02 Prozent auf 2,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,20 Milliarden CNY gelegen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,621 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,38 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion Finanzen.net