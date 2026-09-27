Newfoundland Discovery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Newfoundland Discovery hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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