NewHold Investment A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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NewHold Investment A hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NewHold Investment A 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.net
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