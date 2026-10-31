Newmark Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 974,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 906,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Newmark Group A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Newmark Group A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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