Newmark Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Newmark Group A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Newmark Group A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 974,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 906,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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