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Newmont - Trendwende dank “morning star”

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Newmont Corporation
108.72 EUR 2.04 EUR 1.91 %
Charts | News | Analysen
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Trendwende dank “morning star”

Die Auflösung der seinerzeit beschriebenen Keilformation führte bei der Newmont-Aktie zu einem Anlauf auf die historischen Rekordstände bei 131,98/134,88 USD. Ende August reichte es sogar für ein marginal höheres, neues Allzeithoch (135,29 USD). Die anschließende Korrekturphase dürfte vor ihrem Ende stehen, denn die letzten drei Wochenkerzen bilden einen sog. „morning star“ (siehe Chart). Da zudem eine klassische Korrekturflagge vorliegt, sollten deshalb in einem ersten Schritt die Hochs bei rund 135 USD wieder angepeilt werden. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ hätte dabei doppelte Auswirkungen: Zum einen ist ein neues Rekordlevel eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zum anderen könnte die Kursentwicklung des vergangenen Jahres im Erfolgsfall als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich dann ein Anschlusspotenzial von 45 USD. Auf dem Weg dorthin definieren zwei Fibonacci-Projektionen bei 152,41/163,25 USD mögliche Etappenziele. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements gilt es – je nach Risikoneigung –, entweder die Flaggenbegrenzung (akt. bei 119,30 USD) oder aber das Tief des o. g. „morning stars“ bei 104,51 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Newmont (Weekly)

Chart Newmont
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Newmont

Chart Newmont
Quelle: LSEG, tradesignal²



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19.03.19 Newmont Mining Neutral B. Riley FBR
12.03.18 Newmont Mining Underperform RBC Capital Markets
16.01.18 Newmont Mining Hold Deutsche Bank AG
16.03.17 Newmont Mining Sector Perform RBC Capital Markets
29.12.16 Newmont Mining Buy Standpoint Research

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