Nexalin Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Im abgelaufenen Quartal hat Nexalin Technology 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nexalin Technology ein Ergebnis je Aktie von -3,900 USD vermeldet.

Nexalin Technology hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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