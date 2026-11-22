Nexar Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nexar Group Registered veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nexar Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SEK vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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